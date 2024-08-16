تمرين عسكري مشترك لاختبار قدرة قوات مشاة البحرية الأمريكية على إتمام عملية "النشر السريع" لنظام "هيمارس" الصاروخي.. على هذه الشاكلة تستمر واشنطن بتعزيز حضورها في المنطقة، والإعلان عن كل عملية تحضير لهذا.

قوات القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم"، أكدت أن مشاة البحرية الأمريكية وأفراداً من القوات المسلحة الإقليمية الشريكة، شاركوا في هذا المكان حيث رُكِّز على قدرة مشاة البحرية الأمريكية في التعامل مع نظام (HIMARS)، وهو نظام صواريخ مدفعي عالي الحركة، يصل مدى صواريخه إلى 50 ميلاً، أي ما يعادل قرابة (80 كم)، ويحمل مجموعة واحدة من ستة صواريخ تُطلق بتتابع سريع، وتزن 5 أطنان.

نُقل هذا النظام إلى موقع غير معلوم في الشرق الأوسط استعدادًا للتمرين المذكور، وفق تغريدة مشاة البحرية الأمريكية.

اللافت ذكره أنه وبهذه العملية نوعت واشنطن من تفاصيل قواتها المنشورة في المنطقة بحرا وجوا، من طائرات إف 22 إلى حاملة الطائرات روزفلت، مرورا بالغواصة جورجيا ووصولا إلى النظام المدفعي هيمارس، فضلا عن 40 ألف جندي أمريكي موجود حاليا في الشرق الأوسط، مقارنة بنحو 34 ألفا في الأحوال العادية، وفق البنتاغون.