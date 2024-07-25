ركل للوجه ودهس للرأس .. هكذا تجاوز ضابط بريطاني حدود القانون، وحوّل قاعة الانتظار في مطار مانشستر البريطاني لحلبة مصارعة.

التقطت عدسة إحدى الكاميرات المشهد لضابط الشرطة وهو يركل بعنف رجلاً ملقًى على الأرض، ثم يدوس على رأسه بلا رحمة وبجانبه امرأة محجبة تحاول الدفاع عنه لكن دون جدوى.

الفيديو يظهر الضابط وهو يحمل مسدس صعق كهربائي بينما الرجل العاجز على الأرض يتلقى الركلات والصراخ .. تزامنًا يصرخ ضباط آخرون على أناس كانوا في المكان.

أفادت شرطة مانشستر أن الحادث وقع أثناء محاولة الضباط اعتقال شخص بعد شجار عنيف في المبنى رقم 2 بالمطار.. وعلّقت الشرطة بأن الفيديو أثار مخاوف بشأن سلوك الضباط، وأنه يخضع الآن للتحقيق من قبل مديرية معايير المهنيين.

فيما قال متحدث باسم الشرطة لشبكة "بي بي سي" إن الضباط تعرضوا لهجوم عندما حاولوا القبض على المشتبه بهم، حيث تعرض 3 منهم للكمات، وأشار إلى أن الضباط كانوا مسلحين مما زاد من خطورة الوضع بسبب إمكانية الاستيلاء على أسلحتهم.

تم اعتقال 4 رجال في مكان الحادث بتهمة الاعتداء على موظفي خدمة الطوارئ، ونقل 3 ضباط إلى المستشفى للعلاج، أحدهم أصيب بكسر في الأنف .

الواقعة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل و طرحت تساؤلات حول مدى استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة في بريطانيا.