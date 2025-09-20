بيتزا للسحالي وخفافيش ثملة.. ماذا تعرف عن "نوبل" للحماقة؟ (فيديو إرم)

هل تعتقد أن رسم خطوط حمار وحشي على بقرة قد يكون إنجازا علميا أو أن بيتزا السحالي تستحق دراسة أكاديمية؟

مرحبًا بك في عالم جوائز Ig Nobel، حيث الجنون العلمي يصبح عبقرية، والضحك يُرافق الاكتشاف.

في حفل مليء بالورق الطائر، والموسيقى الغريبة، والخطابات العجيبة، تم الإعلان عن الفائزين بجوائز Ig Nobel لعام 2025.

الهدف: تكريم أبحاث علمية غير مألوفة، تسحر العقول وتُثير الضحك.

من اليابان، فاز فريق بجائزة علم الأحياء بعد أن طبعوا أبقارا بخطوط حمار وحشي لتجنب لدغات الذباب.

وفي عالم الطيران، تبيّن أن الخفافيش الثملة تُحلّق بشكل سيئ. نعم، إحدى الفرق أثبت ذلك فعليا.

كما درس باحثون تأثير رائحة الأحذية الكريهة على قرار وضعها في رف الأحذية.. تجربة لن تُنسى صدمت المتابعين.

كل فائز صعد المنصة وسط التصفيق، وبعضهم وسط كرات الورق الطائرة، ليُثبت أن العلم يجب ألّا يكون دائمًا جادا.. بل أحيانا يكون غريبا بشكل مضحك.