من لينكولن إلى ترامب.. ما أبرز محاولات الاغتيال في تاريخ أمريكا؟

تعيد حادثة إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، دونالد ترامب، إلى الأذهان سلسلة أحداث مشابهة عاشتها الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر.

وكما صعودهم إلى السلطة والمجد، كانت الرصاصات تنطلق سريعا نحو أجساد رؤساء أمريكيين وقعوا ضحايا عمليات اغتيال، في دولة تصنف من بين "أكبر الديمقراطيات" في العالم.

ومن اغتيال أبراهام لينكولن عام 1865 إلى محاولة اغتيال ترامب أمس، يزخر التاريخ السياسي الأمريكي بمحاولات استهداف لرؤساء أو مرشحين للرئاسة.

وكان لينكولن أول رئيس أمريكي يُغتال في 14 أبريل 1865، بينما كان هو وزوجته ماري تود لينكولن يحضران عرضًا على مسرح فورد في واشنطن.

وفي العام 1881 قُتل الرئيس جيمس غارفيلد أيضا بحادثة إطلاق نار، بينما كان بمحطة للقطار في واشنطن.

وبعد تلك الحادثة بـ 20 سنة، وقع الرئيس الأمريكي ويليام ماكينلي أيضا ضحية طلق ناري استهدفه يوم 6 سبتمبر 1901، وما لبث أن فارق الحياة بعد أيام، ليخلفه نائبه تيودور روزفلت.

لكن روزفلت كان أيضا هدفا لمحاولتي اغتيال، الأولى حين تعرض لإطلاق نار في أكتوبر 1912، لكنه نجا، وأكمل خطابه قبل تلقي العلاج، والثانية عام 1933 حيث أصيب عدد من الأشخاص المحيطين به، ونجا ثانية.

وتُعد أشهر عمليات اغتيال استهدفت رؤساء الولايات المتحدة تلك التي راح ضحيتها جون كينيدي عام 1963، في أثناء زيارته لدالاس رفقة زوجته جاكلين كينيدي.

وطالت محاولات الاغتيال هاري ترومان عام 1950، وجيرالد فورد في مناسبتين سنة 1975، ثم جيمي كارتر عام 1979، ورونالد ريغن عام 1981، وصولا إلى دونالد ترامب، قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة، في 5 نوفمبر المقبل.