مرحاض خاص ومسح الآثار.. أسرار غريبة عن تنظيف غرفة كيم بعد لقاء بوتين

زعماء مثل كيم جونج أون شديدو الحرص على حماية صحتهم ومعلوماتهم البيولوجية.. في زيارته الأخيرة إلى الصين، استخدم كيم مرحاضه الخاص داخل قطاره المدرع، لمنع أي تسرب لمعلومات عن حالته الصحية أو حمضه النووي.

بعد الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسح مساعدوه كل الأثاث الذي لمسَه الزعيم، من الكراسي والطاولة إلى الكأس الذي شرب منه، في عملية دقيقة لإزالة أي أثر للحمض النووي.

مثل هذه الإجراءات ليست فريدة لكيم، فزعماء آخرون، مثل بوتين، لديهم طقوس مشابهة لجمع وتحفظ عينات البول والبراز أثناء السفر، لمنع أي جهة استخباراتية من الحصول على معلومات عن صحتهم أو نقاط ضعفهم.

هذه الحماية ليست مجرد جنون، بل استراتيجية استخباراتية صارمة تمنع أي تسريب قد يكشف عن صحة الزعيم أو يُستغل ضده.