3 معارك طاحنة في خاركيف.. الجيش الروسي يواصل الزحف ويقترب من ليمان

تشهد جبهة مقاطعة خاركيف في أوكرانيا تطورات عسكرية حاسمة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تخوض القوات الروسية سلسلة معارك عنيفة في محاولة لفرض سيطرة استراتيجية على الضفاف الشرقية لنهر أوسكال، وتأمين خط دفاع متقدم عن مقاطعة لوغانسك.

وتدور 3 معارك رئيسة في شرق خاركيف، الأولى معركة كوبيانسك؛ حيث نجحت القوات الروسية في عبور نهر أوسكال والسيطرة على المرتفعات شمال المدينة، قبل التوغل في الضواحي الشمالية والهجوم على أحيائها الشرقية لفرض سيطرة كاملة.

أما المعركة الثانية فهي معركة بوروفا، فبعد عبور نهر زيربتس والسيطرة على بلدة زلينا غاي، تواصل القوات الروسية تقدمها باتجاه بوروفا لفرض السيطرة شرق أوسكال.

وفي ليمان تدور رحى المعركة الثالثة، وهي الأخطر، إذ تمكنت القوات الروسية من التقدم غربًا عبر نهر زيربتس، والسيطرة على بلدات كولديازي وميرنا، وأجبرت القوات الأوكرانية على التراجع.

وخلال الساعات الأخيرة، سيطرت القوات الروسية على وسط بلدة زاريشنا قرب ترويسا، ما يفتح الطريق نحو مدينة ليمان الاستراتيجية.

والهدف الروسي الأبرز من هذه التحركات هو السيطرة على كامل المنطقة المحصورة بين نهري زيربتس وأوسكال في شرق خاركيف، وهو ما قد يمنح موسكو ورقة استراتيجية حاسمة في إدارة الحرب الدائرة.