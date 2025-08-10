كوستانتنفكا.. شرقي أوكرانيا "تحت نيران" موسكو وكييف (تحليل عسكري)



تشهد جبهة مقاطعة دونيتسك تطورات نوعية، حيث تحاول القوات الروسية السيطرة على إقليم دونباس في شرقي أوكرانيا، رغم محاولاتها منذ أسابيع التقدم نحو مدينة كوستانتينيفكا الاستراتيجية من عدة محاور..

المحور الأول "شرقاً"، وتمثل بتمكن الجيش الروسي خلال الأيام الماضية من السيطرة على كامل مدينة شاسيفيار، أما المحور الثاني "غرباً"، فكان بسيطرة روسيا على بلدتي روسين يار وبولتافكا، فيما كان التقدم الأبرز الأخير لموسكو بسيطرتها شبه الكلية على أغلب البلدات الواقعة في جنوب بحيرة كولبان.

الآن، بدأت القوات الروسية بالاقتراب من آخر بلدتين إلى الجنوب من بحيرة كولبان، وهما كولبان بيك وكاترينفكا، علماً أنها تسيطر على كاترينفكا بالكامل، واقتربت من نلبيفكا، بعد قطع آخر طريق إمداد.

ويُثار تساؤل بشأن الوقت الذي ستقتحم فيه القوات الروسية كوستانتينيفكا، بعد أن أحكمت على كامل ضفاف كولبان..

لذا قد يهاجم الجيش الروسي كوستانتنفكا من المحور الغربي أولاً، ثم يتبعه هجوم آخر من المحور الشرقي، ومن ثم اقتحام المدينة جنوباً، بهدف السيطرة على طريق باخموت-بكروفسك، الذي يؤمن السيطرة على وسط مقاطعة دونيتسك؛ ما يعني الاقتراب من السيطرة على دونباس، في نهاية المطاف.