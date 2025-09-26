أمريكا تستنفر جنرالاتها.. ما علاقة الصين؟ (فيديو إرم)

اجتماع عسكري استثنائي.. بأوامر مباشرة من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، يُستدعى المئات من كبار القادة العسكريين من مختلف أفرع الجيش الأمريكي حول العالم.

العدد: حوالي 800 جنرال وأدميرال من رتبة عميد فما فوق.

المكان: لم يُكشف بعد.

والسبب: لا يزال غامضًا، لكنه بلا شك غير عادي.

صحيفة واشنطن بوست كشفت أن هذه الخطوة المفاجئة تأتي وسط سلسلة من القرارات الجذرية اتخذها هيغسيث داخل البنتاغون، من بينها خفض عدد كبار الضباط بنسبة 20%، وإقالة أسماء بارزة دون توضيح، بالإضافة إلى ما يُعدّ الأكثر إثارة للجدل: إعادة تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب".

مصادر الصحيفة وصفت الاجتماع بأنه الأضخم من نوعه في التاريخ الحديث... خطوة لم تشهدها المؤسسة العسكرية الأمريكية من قبل على هذا المستوى الرفيع وبهذا الاتساع العالمي.

وفي الوقت الذي يُعاد فيه رسم ملامح الاستراتيجية الدفاعية الجديدة، يبدو أن التركيز سيتحول من التهديدات الخارجية، وعلى رأسها الصين، إلى أولوية داخلية أمنية، وفق ما أشارت إليه تسريبات من داخل الإدارة الأمريكية.

ما الذي يدور في كواليس البنتاغون؟

هل نحن أمام إعادة هيكلة كبرى؟ أم أن شيئًا أكبر يُطبخ في الخفاء؟

الأسئلة كثيرة، لكن المؤكد أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة عسكرية جديدة، قد تحمل تغيرات غير مسبوقة في موازين القوة داخليًا وخارجيًا.