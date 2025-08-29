فيديو يوثّق لحظة اغتيال رئيس نادٍ تركي برصاصة قاتلة داخل مقهى

شهدت مدينة إسطنبول حادث اغتيال مروّع لرئيس نادي أليمداغ سبور، تونجاي ميريتش، داخل مقهى بمنطقة تشيكميكوي.

وقع الهجوم المسلح فجأة، حيث أُطلقت عليه رصاصة في الرأس، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه توفي لاحقًا. وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة إطلاق النار والهروب السريع للمهاجم.

فتحت الشرطة تحقيقًا عاجلًا للقبض على الجاني، وسط غضب واسع في الأوساط الرياضية والاجتماعية.

ميريتش كان معروفًا بدعمه لرياضة كرة القدم للهواة، وشغل منصب رئيس النادي لسنوات عديدة.

هذا الحادث أثار موجة من الاستنكار، ومطالبات بالعدالة، والعقوبة الصارمة.