"صدمة في الأردن".. مقتل نائب سابق ونجله على يد أحد أقاربهما (فيديو إرم)

صدمة تهز الشارع الأردني إثر مقتل نائب سابق ونجله رمياً بالرصاص في منطقة أبو نصير شمال العاصمة عمّان.

زوجة النائب أصيبت بحادث إطلاق النار، وهي في حالة حرجة، والحادثة أثارت موجة كبيرة من الصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول الأردنيون تفاصيل الواقعة على نطاق واسع.

التحقيقات أفادت بأن مطلق النار هو ابن شقيق النائب السابق، الذي سلّم نفسه فور تحديد هويته، وتم ضبط السلاح المستخدم، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الواقعة بالكامل، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل أن سبب الجريمة يعود إلى خلافات عائلية.

رئيس مجلس النواب الأردني نعى الفقيد، مستذكراً دوره الوطني وأداءه النيابي، مقدماً التعازي الحارة لأسرته، في لحظة مأساوية تركت أثراً عميقًا في الشارع الأردني.