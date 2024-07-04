من هو جوناثان "والد" الألف طفل؟

ذا مان ويذ ون ثاوزندس كيدز، أو الرجل الذي لديه ألف طفل، قصة من الخيال لكن أصبحت واقعًا ترجمتها نتفلكس مؤخرًا لفيلم يتحدث عن شخص عبرت أبويته قارات العالم.

المتبرع المتسلسل بالحيوانات المنوية جوناثان جاكوب ماير، هولندي بدأ بعمليات التبرع عام 2007 بعمر 25 سنة، وبعد عشر سنوات، مُنع من التبرع مرة أخرى بهولندا بعد تجاوزه الحد القانوني الهولندي البالغ 25 طفلًا للشخص الواحد ومن 12 أمًا مختلفة، بينما كان وفق التقارير عدد أطفال جوناثان يتجاوز المئة وطفلين بهولندا.

بعد الحظر ببلده توجه جوناثان لبلدان مختلفة للتبرع، مثل أمريكا وأستراليا والدنمارك وألمانيا والمجر وغيرها، كما أنه استمر بعملياته بهولندا عبر التواصل بشكل شخصي مع عائلات محتاجة، ووفق بعض التقارير منها ديلي ستار البريطانية، فجوناثان عنده 375 طفلًا بهولندا، و80 بألمانيا، و35 ببلجيكا، وأربعة في الأرجنتين، واثنان بأستراليا، وهو يقر بأن عدد أطفاله بين الـ500 والـ600 لكنه يرفض أن العدد 1000 حسب فيلم نتفلكس.

جوناثان غير ملاحق قانونيًا وينشر عبر قناته في يوتيوب تفاصيل سفره المتكرر وروتين حياته، إنما اسمه أصبح موجودًا بمعظم دول العالم لمنعه من التبرع مجددًا، فكيف يمكن أن يكون شعور شخص سيكتشف بعد سنوات أن عنده ألف أخ وأخت؟