عائلة "ترامب" والسياسة.. هل تغيرت الأدوار؟

لطالما كانت عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موضوعًا شيقًا ومثيرًا للاهتمام، سواء في السياسة أو الإعلام.. خاصة بعد توليه منصب الرئاسة عام 2016 .. فالأدوار التي يلعبها كل فرد منهم والديناميكيات الداخلية للعائلة تجذب الانتباه وتثير العديد من التساؤلات. فهل ستتغير الأدوار بعد انتخابات 2024؟

اللافت أن ترامب كان يعتمد بشكل كبير على أفراد عائلته في مسيرته السياسية خاصة ابنته إيفانكا التي برز نجمها كمستشارة لوالدها خلال فترة رئاسته، بينما كان زوجها غاريد كوشنر أيضاً في منصب مستشار كبير في البيت الأبيض وقد عملا على عدة ملفات حساسة مثل الشرق الأوسط والإصلاحات الاقتصادية.

وبعد انتهاء فترة رئاسة ترامب وخسارته في انتخابات 2020، قررت إيفانكا الابتعاد عن الأضواء السياسية والعودة إلى حياتها الخاصة والتركيز على عائلتها وأطفالها وتجنب الضغوط الإعلامية والسياسية.

وبحسب الناطق باسم إيفانكا، فقد قررت الظهور مجدداً لدعم حملة والدها في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر نوفمبر المقبل، لكن دون تفاصيل، ولم يتضح حجم الدور الذي ستلعبه إيفانكا في حملة والدها المرشح الرئاسي. يقول مراقبون أن دورها لن يكون بنفس المستوى السابق بعد اعتزالها العمل السياسي.

أما دونالد ترامب جونيور الابن الأكبر لترامب، وهو ناشط سياسي وشخصية بارزة في الحزب الجمهوري.. يعمل بشكل مستمر لدعم والده ويشارك في حملات انتخابية وفعاليات سياسية، و يركز على القضايا التي تهم قاعدة مؤيدي والده ..

أما إيريك الابن الثاني لترامب ورجل الأعمال الذي يركز على إدارة الأعمال العائلية، يظل نشطًا في السياسة من خلال مشاركته في حملات والده.

أما تيفاني ترامب ابنته الوحيدة من زوجته السابقة مارلا مابلز، فلم تكن لها مهمات معينة في المراحل السابقة بينما عينها الحزب الجمهوري كما بقيت أخوتها كمندوبة للحزب في الحملة الانتخابية إضافةً لتفاعلها ودعمها الكامل لوالدها على منصات التواصل الاجتماعي.

بينما بارون الابن الأصغر لترامب من زوجته السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، فدخل عالم السياسة من أوسع أبوابها بعد اختياره من قبل الحزب الجمهوري كأحد مندوبي ولاية فلوريدا رغم أنه لم يتجاوز الـ 18 من عمره.

وعلى الرغم من التقارير الإعلامية التي تشير أحيانًا إلى وجود توترات بين أفراد العائلة، لا توجد دلائل واضحة على خلافات جوهرية، بل تظهر العائلة متماسكة وموحدة أمام الجمهور، وخصوصًا في دعمهم لترامب وأهدافه السياسية.