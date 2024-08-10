

انفجار على متن سفينة حاويات في ميناء نينغبو تشوشان الصيني ولا إصابات أو ضحايا.

لم يتطرق الإعلان الرسمي الصيني لتفاصيل أكثر حول الانفجار الذي ضجت به مواقع التواصل الصينية والعالمية بعد تداول مشاهد توثق انفجار سفينة كانت ترسو في أحد أكثر موانئ العالم ازدحاماً والذي يتعامل مع مئات الملايين من ناقلات النفط وناقلات البضائع وسفن الحاويات كل عام.

تم التعرف على السفينة على أنها مملوكة لشركة الشحن التايوانية يانغ مينغ وتبحر حالياً تحت علم ليبيريا، وقالت وسائل إعلام محلية في الصين إنها كانت محملة ببضائع خطرة، وكان هناك صندوق يحتوي على نوع من "البيروكسيد" العضوي وهو من المركبات سريعة الاشتعال في مقدمة السفينة التي صُنفت شحنتها ضمن فئة المواد الخطرة 5.2، وهذا يعني أنها كانت بحاجة إلى التبريد وإلا، فإنها ستحترق أو تطلق أبخرة ضارة أو قابلة للاشتعال، إلا أن نظام تبريد المياه في الشحنة لم يكن "موصولاً"، حسبما قال أحد عمال الشحن للصحفيين، ومن المحتمل أن يكون الطقس الحار في نينغبو أحد الأسباب التي ساهمت في انفجارها.

وبحسب وسائل إعلام حكومية فإن طاقم السفينة وعمال الرصيف لم يتعرضوا لأذى، لكن بعض المكاتب الواقعة بالقرب من الرصيف تعرضت لموجة صدمة من الانفجار مما تسبب بوقوع الأسقف وانهيار الزجاج.