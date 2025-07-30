حقنة ثورية تعيد الأمل للمصابين بالصمم (فيديو إرم)

في سابقة علمية عالمية بدأت بريطانيا اختبار علاج ثوري باستخدام الخلايا الجذعية قد يُلغي الحاجة إلى أجهزة السمع للأشخاص المصابين بصمم شديد..

العلاج طورته شركة ناشئة من جامعة شيفيلد، ويُجرى، حالياً، على 20 مريضاً.

يعتمد على حقن خلايا جذعية متطورة داخل الأذن التالفة بهدف تجديد الأعصاب السمعية التالفة بسبب الشيخوخة أو العدوى.

الحقنة التي تُعرف باسم "Rincell-1" أثبتت نجاحاً مبهراً في تجارب الحيوانات، حيث ساعدت على استعادة السمع، ويأمل العلماء أن تنجح بنفس الكفاءة مع البشر..

تُجرى التجارب في 3 مستشفيات بريطانية كبرى، حيث يتلقى المرضى العلاج تحت التخدير أثناء زراعة قوقعة.

ورغم التفاؤل يحذّر الخبراء من تحديات أبرزها خطر تدمير الخلايا السليمة أثناء العملية، وإمكانية فقدان السمع الطبيعي المتبقي، إلا أن العلماء يؤكدون أن الخلايا المحقونة لا تتحول إلى خلايا سرطانية ما يجعل هذا الابتكار واعداً لمستقبل علاجات فقدان السمع.