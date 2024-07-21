في سابقة تُعد أطول مدة إدانة خاطئة لامرأة في تاريخ الولايات المتحدة، 43 عاماً قضتها هذه السيدة خلف القضبان ظلماً بتهمة جريمة قتل لم ترتكبها ليتم الإفراج عنها مؤخراً ..

تُعيدنا أحداث القصة إلى عام 1980، عندما كانت ساندرا هيم في عمر 20 عامًا حينها، اتهمت بطعن وقتل موظفة في مكتبة بمدينة سانت جوزيف بولاية ميزوري، وحُكم عليها بالسجن مدى الحياة وفقا لـ"بي بي سي" البريطانية.

لكنّ الحقيقة كانت مغايرة تمامًا، فلم يكن هناك أي دليل يربطها بالجريمة سوى اعتراف أدلت به تحت تأثير أدوية مخدرة في مستشفى للأمراض النفسية، كما كشفت مراجعة لاحقة للقضية.

قضت ساندرا 43 عامًا من حياتها في السجن، محرومة من حريتها وعائلتها ضحية لخطأ قضائي فادح.

وبعد مراجعة شاملة للقضية، أصدر القاضي ريان هورسمان حكمًا من 118 صفحة، ألغى فيه إدانة هيم، وأظهرت المراجعة أيضًا أنّ شرطة المدينة تجاهلت أدلة تشير إلى تورط أحد ضباط الشرطة في الجريمة ..وتوفي ذلك الضابط لاحقًا في السجن عام 2015 بعد إدانته بجريمة أخرى.

غادرت ساندرا السجن أخيرًا في 20 يوليو 2024، حيث اجتمعت بعائلتها في حديقة قريبة وبحسب الصحيفة البريطانية ستعيش هيم مع أختها.. لكنها تواجه تحديات كبيرة للتكيف مع الحياة خارج السجن بعد كلّ هذه السنوات، فهي غير مؤهلة للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي، وستحتاج إلى مساعدة كبيرة لإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع.