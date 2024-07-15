مع حسم ترشحه.. ماذا ستغير "محاولة الاغتيال" في خطاب ترامب؟

تشكل حادثة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، لحظة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة قبيل أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية.

ويعقد الحزب الجمهوري مؤتمره الوطني، اليوم، بعد انقسامات حادة عصفت به، وخسارة مواجهة انتخابية سابقة مع الديمقراطيين، حيث سيتضمن إعلان ترامب مرشحاً رسمياً في الانتخابات المقبلة.

الرئيس الأمريكي السابق أعاد كتابة الخطاب الذي سيلقيه في المؤتمر، مؤكدا أنه يريد "الاستفادة من هذه اللحظة التاريخية وتوحيد البلاد"، بحسب مقابلة مع صحيفة "واشنطن إكزامينر".

ترامب قال أيضاً إن الخطاب الذي كان سيلقيه مذهل، وإنه كان سيهاجم سياسات بايدن، إلا أن الأمر سيختلف بعد حادثة محاولة الاغتيال.

الجمهوريون يجدون أنفسهم موحدين أكثر من أي وقت مضى خلف ترامب في مواجهة خصمه الديمقراطي جو بايدن، إذ تشير توقعات بأن تعزز الحادثة الدعم الجمهوري للرئيس السابق.

الحادثة ألقت بظلالها على الحزب الجمهوري، فالجمهوريون ألقوا باللائمة في حادثة محاولة الاغتيال على الرئيس جو بايدن والديمقراطيين، بسبب شيطنتهم ترامب وتصويره على أنه خطر على الديمقراطية، أضف إلى ذلك مطالبات تبناها جمهوريون بعد محاولة الاغتيال بإسقاط التهم الموجهة للرئيس السابق، في محاولة منهم للاستثمار بالحادثة والاستفادة منها سياسيا.

ووفق مراقبين، فإن الحادثة خدمت صورة الحزب الجمهوري باعتبار أن حالة العنف السياسي لا تقتصر على أنصاره وحدهم، بل تشمل الديمقراطيين، كما أظهرت مرشحهم كبطل وقع ضحية للعنف الذي طبع صورة المشهد السياسي الأمريكي.

تأثيرات الحادثة امتدت بطبيعة الحال إلى الحزب الديمقراطي الذي أوقف حملته مؤقتاً، ودفعت الرئيس بايدن إلى سحب الإعلانات التي تهاجم الرئيس السابق، وهو ما يخدم أنصار ترامب الجمهوريين ويدعم موقفهم الذي يحمل الديمقراطيين مسؤولية الحادثة.

وبحسب اللجنة المنظمة للمؤتمر الذي سيستمر على مدار أربعة أيام، فإن ما يصل إلى 50 ألف ضيف سيتواجدون في ميلووكي مكان الانعقاد، بما في ذلك المندوبون الذين سيرشحون الرئيس القادم ونائب رئيس الولايات المتحدة.

كما يشهد المؤتمر، الذي ينعقد وسط تأهب غير مسبوق، حضور أبرز وجوه الحزب الجمهوري في الحدث الاستثنائي، فيما من المتوقع أن يقبل ترامب الترشيح رسميًا في خطاب يلقيه الخميس.

اليوم تجمع قراءات كثيرة على أن فرص ترامب بالعودة إلى البيت الأبيض في تصاعد مستمر، وهو ما من شأنه أن يمنح الجمهوريين فرصة لتعزيز دورهم السياسي، ويجعلهم أكثر وحدة.