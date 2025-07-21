مأساة بنغلاديش الدموية.. طائرة تتحطم فوق مدرسة وتحرق طلابها

في منطقة أوتارا بالعاصمة البنغالية دكا، حادث مروع ألم بعشرات الأبرياء، إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية من طراز Chengdu F‑7 BGI تابعة لسلاح الجو البنغالي فور إقلاعها في مهمة تدريبية روتينية نتيجة العطل الفني الذي لحق بها، خلّف دمارا هائلا وضحايا بأرقام كبيرة.

حاول الطيار توجيهها بعيدا عن المناطق المأهولة، إلا أنها اصطدمت بمبنى مكون من طابقين بالقرب من بوابة إحدى المدارس المكتظة بالسكان في أوقات دوامهم، وفي لحظات انتقالهم بين الصفوف وقت الظهيرة.

الحادث أسفر عن 20 قتيلا بينهم الطيار و19 مدنيا أغلبهم طلاب مع إصابة أكثر من 165 شخصا آخر في حصيلة غير نهائية، عدد كبير منهم أُصيب بحروق بليغة، وفق مصادر طبية.

التصادم تسبب بحريق هائل نشب بعد التحطم، واحتاج ساعات حتى تمكنت فرق الإنقاذ والإطفاء من السيطرة عليه، في وقت أعلنت فيه الحكومة يوم حداد وطني في 22 يوليو، وسط تحقيقات مكثفة حول سبب الكارثة وما وراء العطل الفني الذي أصاب الطائرة فجأة، في واحدة من أكبر الكوارث الجوية في دكا خلال العقود الأخيرة.