الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين.. لماذا الآن؟ (فيديو إرم)

ما معنى أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين؟.. بحسب صحيفة لوموند لم يعد التسويف مقبولا ولا الصمت مبرَّرا، فالإبادة في غزة تُبث على الهواء مباشرة، والضمّ الزاحف للضفة تحوّل إلى واقع، أما التطهير العرقي فلم يعد مجرد اتهام، بل سياسة رسمية لحكومة يمينية متطرفة في تل أبيب.

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هنا يلوّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولأول مرة بخطوة غير مسبوقة الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل.

صحيفة لوموند تصف الخطوة بأنها التزام تاريخي.. لا لأنها تعترف فقط، بل لأنها تقطع مع وهم اسمه "حل الدولتين بالتفاوض"، وهو وهم تقول الصحيفة إنه مات منذ زمن، تحت ركام التسويف والاحتلال.

فإسرائيل بحسب لوموند لا تفاوض، بل تفرض، ولا تعترف بالضفة بل تضمّها، ولا تردع المستوطنين، بل تُطلقهم في وجه السكان.

إذًا، لماذا تعترف فرنسا الآن؟ الجواب كما تطرحه الصحيفة ليس فقط إنقاذًا لحل ميت، بل لإنقاذ القانون الدولي نفسه، وإنقاذ ما تبقّى من صورة فرنسا كدولة تدّعي الدفاع عن القيم.

الاعتراف هنا ليس مجاملة دبلوماسية، بل موقف سياسي في وجه مشروع خطر، قد يدفع إسرائيل إلى فقدان ما تبقى من ديمقراطيتها، ويدفن الفلسطينيين في جيوب مفصولة، محاصرة، وخاضعة لنظام فصل عنصري.

وتختم لوموند بعبارة لافتة "الاعتراف بفلسطين، لم يعد فقط لصالح الفلسطينيين بل إنقاذ للإسرائيليين من أنفسهم، ومن حكومتهم التي تجرّهم إلى الهاوية".