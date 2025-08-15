محافظ إيراني يفجّر الغضب: "لا أؤمن بالحجاب والعفاف" (فيديو إرم)

تصريح واحد هزّ الأوساط السياسية والدينية في إيران. محافظ مازندران، مهدي يونسي رستمي قال بالحرف الواحد: "عندما يكون الناس جائعين، لا أؤمن بالعفاف والحجاب".

وجاءت كلمة محافظ مازندران خلال احتفالية بيوم الصحافة، وأثارت عاصفة من الانتقادات، خصوصًا من نواب التيار المحافظ.

النائب مجتبى زارعي هاجمه قائلاً: "لو كنتُ حارسًا على بوابة المحافظة، لما سمحت لك بالدخول"، فيما اتهمه آخرون بإنكار حكم شرعي.

وتحت الضغط، أصدرت المحافظة بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن المقصود هو قانون العفاف وليس الحجاب نفسه.

الجدل يعكس انقسامًا متصاعدًا داخل السلطة الإيرانية حول قضايا الحريات، ويأتي بعد تصريحات مشابهة لمسؤول في وزارة الثقافة، تقلل من شأن فرض الحجاب في الأماكن العامة.