جريمة تهز كهرمان مرعش التركية.. مقتل موظفة على يد طليقها (فيديو إرم)

جريمة مروعة تهز مدينة كهرمان مرعش التركية، اسير كاراجا البالغة من العمر 42 عامًا، وهي موظفة في مستشفى، تُقتل على يد طليقها أتيلا أينتابلي، داخل المستشفى الخاص الذي تعمل به.

جاءت هذه الجريمة في اليوم ذاته الذي حصلت فيه الضحية على قرار حماية قضائي ضد طليقها، وفي التفاصيل فإن الجاني توجَّه إلى المستشفى الذي تعمل فيه طليقته، حاملًا بندقية صيد أخفاها داخل كيس، حيث دخل مكتبها ونشبت بينهما مشادة، وعندما دخلت إحدى زميلاتها إلى الغرفة، طلب منها أينتابلي المغادرة، وعندما رفضت، أخرج سلاحه وهدد بقتلهما معًا، ثم أطلق الرصاص على طليقته على درج المشفى.

تم رفع دعوى قضائية ضد أينتابلي بتهمة القتل العمد، وتطالب النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحقه، إضافة إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات بتهمة "التهديد بالسلاح".