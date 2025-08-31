حديث محمد صلاح عن الصلاة يثير التفاعل على منصات التواصل

أثار نجم ليفربول محمد صلاح تفاعلاً واسعاً على "إكس" بعد حديثه عن روتينه اليومي وأداء الصلاة في مقابلة مع "سكاي سبورت"، حيث قال صلاح: "عندما أستيقظ أؤدي صلاتي ثم أتأمل وأشعر بالامتنان، ممتن جداً لكوني على قيد الحياة وللواقع الذي أعيشه".

وتحدث عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أرسنال كأوفر الفرق حظاً، معتبراً أن التغيير الكبير في صفوف فرق أخرى مثل ليفربول ومانشستر سيتي قد يزيد التعقيد.

كما كشف النجم المصري عن فلسفته الشخصية قائلاً: "أبحث دائماً عن الشغف وأتذكر أيامي الأولى في كرة القدم، وأشعر بالامتنان لوجودي بين الجماهير في أنفيلد، فهذا المكان رائع للعمل ويمنحني شعوراً خاصاً بالفخر".