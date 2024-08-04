يتعايش الشعب اللبناني مع أي تهديد، وهذا راجع إلى طبيعة التوترات والحروب التي مرت عليه، من الحرب الأهلية في القرن الماضي، مرورًا بحرب تموز التي شنتها إسرائيل، العام 2006، وصولاً إلى المخاوف الحالية من اندلاع حرب جديدة يكون لبنان جزءًا فيها في ظل التصعيد المتبادل بين إسرائيل وحزب الله.

وبدءًا بالعاصمة بيروت، مرورًا بمناطق الجبل والساحل المؤدي إلى الشمال حيث طرابلس، نزولاً إلى صيدا، تعتلي الحيرة وجوه المارة حول إذا ما وصل هذا التصعيد إلى حرب حقيقية، لكن ومع ذلك يبدو أن اللبنانيين، بحكم تكرار هذه الظروف المشابهة، يتعاطون مع الحياة اليومية بشكل طبيعي وروتيني.

وحول توقعات اتساع رقعة الحرب مع إسرائيل، يذهب قسم كبير من المواطنين إلى الإشارة إلى أن الحرب لن تتسع أكثر، على الرغم من تلك الأجواء المشحونة والمرتبكة في المناطق الحدودية في المنطقة الجنوبية.