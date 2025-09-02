ضرب وتمزيق ملابس.. شجار نسائي عنيف في نادي الزمالك (فيديو إرم)

شجار نسائي وصل حد الضرب والتعنيف شهدته أروقة نادي الزمالك المصري، أما عن الأسباب فرجحت المصادر المحلية بأنه نجم عن خلاف يتعلق بالصغار، وشمل أعضاء نسائية من نادي الزمالك، استخدمن فيه عصي الشماسي أثناء الشجار.

سيارات الإسعاف التي وصلت لمقر الشجار نقلت امرأة في حالة حرجة للمشفى، بعد أن تعرضت لاعتداء من ثلاث سيدات بالأيدي؛ ما تسبب بكسور في الظهر تحتاج جراحات عاجلة، بعدما أفقدت السيدة قدرتها على السير، في وقت أمر فيه أمن النادي بإطفاء الأنوار منعا لتصوير الواقعة، وتدخل لفض الشجار النسائي، وطرد الأعضاء المتورطين في المشاجرة.

ومن جانبه قرر مجلس الإدارة، تحويل جميع أفراد المشاجرة اللاتي لم تضح أسماؤهن إلى التحقيق، ومنعهن من دخول النادي بشكل مؤقت