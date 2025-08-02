طهران تغلق المراحيض العامة بسبب الجفاف (فيديو إرم)

أغلقت السلطات الإيرانية في طهران المراحيض العامة بسبب تفاقم أزمة الجفاف ونقص المياه، ما أثر بشكل كبير على المشردين والمحتاجين في العاصمة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأشار موقع "ديدبان" إلى أن القرار زاد معاناة كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتمدون على هذه الخدمات.

وتعاني إيران من نقص حاد في المياه وانقطاعات في الكهرباء وسط ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تداعيات الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من نفاد خزانات المياه في طهران بحلول نهاية الصيف، بعد أن تخلت الحكومة عن خطة إضافة يوم عطلة لتخفيف الضغط على الموارد.