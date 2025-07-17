وفاءً لمن أنقذه .. ياباني يبيع أملاكه لتمويل ملجأ للكلاب

في مشهد إنساني هزّ مشاعر اليابانيين والعالم .. قرر رجلٌ يُدعى هيروتاكا سايتو يبلغ من العمر 54 عاماً أن يبيع كل ما يملك بما في ذلك سيارته الفيراري الفاخرة لتمويل ملجأ للكلاب الضالة وذلك وفاءً لكلب أنقذه من الانتحار قبل 12 عاماً.

وفقاً لصحيفة ذا ستار التي روت تفاصيل القصة .. في لحظة يأس وبينما كان سايتو يستعد لإنهاء حياته بسبب أزمة مالية خانقة وقف كلبه أمام الباب متمسكاً بملابسه ورافضاً السماح له بالخروج.. ذلك الموقف غيّر حياته للأبد.

قال سايتو "أنقذني كلب فقررت أن أُنقذ الكلاب بقية حياتي" وبالفعل أنشأ ملجأ "وانسفري" الذي يأوي 40 كلباً و8 قطط و يطمح لتوسيعه ليضم 300 كلب بحلول عام 2028.

قصته لاقت تفاعلاً واسعاً وتعاطفاً كبيراً من رواد الإنترنت الذين رأوا في سايتو مثالاً نادراً للوفاء والإنسانية.