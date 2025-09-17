logo
فئران في المطبخ.. تسمم غذائي يصيب عشرات الجنود الإسرائيليين
فيديو

فئران في المطبخ.. تسمم غذائي يصيب عشرات الجنود الإسرائيليين (فيديو إرم)

إرم نيوز
إرم نيوز

فئران في المطبخ وحالات تسمم جماعي، من إسهال لإقياء وآلام حادة، هذا حال عشرات الجنود الإسرائيليين الذي تناولوا أطباقا غذائية مخزنة لمدة طويلة.

أخبار ذات علاقة

جنود إسرائيليون في غزة

"يديعوت أحرنوت": تفشي أمراض جلدية خطيرة بين الجنود الإسرائيليين في غزة

 

في قاعدة حرس الحدود الإسرائيلية، حالة تسمم جماعي لأكثر من 100 جندي إسرائيلي نُقلوا للمشافي، خلقت حالة من الجدل رغم أنها ليست الأولى من نوعها منذ بدء الحرب، لكنها فجرت جدلا هذه المرة بسبب عدد المصابين الكبير، والأسباب التي تدوالت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيلها، حيث الطعام المخزن لأيام طويلة دون رقيب تسبب بكارثة صحية، في وقت تعاني قطع عسكرية إسرائيلية أخرى من انقطاع التيار الكهربائي أحيانا.

أخبار ذات علاقة

أرشيفية

"وباء غامض" يصيب عشرات الجنود الإسرائيليين في النقب (فيديو إرم)

 

تقرير موقع والا العبري قال إن الجنود نصبوا أفخاخا للفئران فوجدوها ممتئلة في صبيحة اليوم التالي، فيما أمر مسؤولو القاعدة الجنود بمغادرتها وطالبوا بفتح تحقيق بالواقع.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC