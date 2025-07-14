اعتداء صادم على أستاذة جامعية وبناتها يثير غضب المصريين (فيديو)

بسبب خلاف على إيجار الشقة وصل مرحلة عدم السداد لمدة 6 أشهر، مشهد مؤلم في بهو إحدى العمارات السكنية في مدينة المنصورة بمصر، تفاصيله إهانة أستاذة جامعية في الستينيات من عمرها مع بناتها من قبل مستأجرين وصلتهم دعوى عدم السداد بشكل رسمي.

الدكتورة التي قالت وسائل إعلام مصرية إنها تعمل في كلية الطب بجامعة حلوان، تعرضت لإهانة علنية في مشهد وثقته كاميرا العمارة وانتشر بسرعة على وسائل التواصل، ورغم محاولة الضحايا الدفاع عن أنفسهن، فإن عنف المعتدي تسبب بحالة من الهلع والصراخ جعلت أي محاولة تهدئة تبوء بالفشل.

وسائل إعلام مصرية أكدت بأن الجهات المختصة ألقت القبض على المعتدي ومن معه وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.