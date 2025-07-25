عربيا وعالميا.. ما جوازات السفر الأقوى وفقا لتصنيف عام 2025 (فيديو إرم)

قائمة بأقوى وأضعف جوازات السفر حول العالم لعام 2025، وفق مؤشر "هينلي" العالمي.

سنغافورة أولا كأقوى جوازات السفر عالميا، اليابان وكوريا الجنوبية ثانيا، الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا ثالثا، وفي المستوى الرابع حلت كل من النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد، وخامسا اليونان ونيوزيلندا وسويسرا.

أمريكا في المركز العاشر بعدما كانت سابعا، أما الهند فسجلت قفزة في الترتيب العام، وحلت في المركز 77 عالميا، مع تراجع بريطانيا للمركز السادس.

عربيا حلت الإمارات أولا والثامنة عالميا مع 184 وجهة دون تأشيرة، وعلى التوالي كل من قطر، الكويت السعودية، البحرين، أما عن أقل جوازات السفر قوة، فجاءت هذه البلدان على التوالي بدءا من الأقل قوة: أفغانستان، سوريا، العراق، باكستان، الصومال فاليمن.