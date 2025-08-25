لحظات مرعبة توثقها الكاميرات.. أم تطارد ابنتها بسكين (فيديو إرم)

تحولت شوارع مدينة أضنة التركية إلى ساحة مطاردة صادمة.. بعدما اندفعت سيدة تحمل سكينًا حادًا لملاحقة ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات.. الطفلة هرعت إلى الشارع وسط صرخات هستيرية تطلب النجدة، ما أثار حالة من الذعر بين المارة والجيران.

وفقاً لوسائل إعلام محلية فإن الأم وتدعى "آيشغول" (35 عاماً) بدت في حالة فقدان تام للسيطرة، فيما حاول الأهالي التدخل لإبعادها عن ابنتها وانتزاع السكين من يدها.. وفي لحظة حاسمة قفز أحد الرجال لحماية الطفلة، واضطر إلى حملها على دراجته النارية والهروب بها بعيداً في مشهد حبس أنفاس كل من شاهده.

الفيديوهات التي وثقت الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وأشعلت موجة غضب واسعة دفعت الشرطة إلى التحرك الفوري، فقد ألقت القبض على الأم، فيما نُقلت الطفلة إلى منزل أحد أقاربها تحت إشراف السلطات التي وضعتها تحت حماية مؤقتة لحين استكمال التحقيقات.