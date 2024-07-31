عمليات اغتيال واسعة شنتها إسرائيل

لتصفية قادة حركة حماس منذ تسعينيات القرن الماضي

لم تفرق بين الكوادر السياسية والعسكرية في الحركة

وفيما يلي أبرزهم



إسماعيل هنية (1963 –2024)

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

استهدفته إسرائيل بصاروخ موجه

بمقر إقامته في طهران في يوليو 2024



عماد عقل (1971–1993)

أبرز مؤسسي كتائب عز الدين القسام

لقّبه "الملثم ذو الأرواح السبعة"

اغتالته إسرائيل في نوفمبر 1993

في حي الشجاعية بغزة



يحيى عياش (1966–1996)

قائد عسكري في كتائب عز الدين القسام

لقّب بالمهندس

اشتهر ببراعته في صناعة المتفجرات من المواد الأولية

تم استهدافه أوئل عام 1996 في غزة

بهاتف ملغّم تم تفجيه عن بعد



صلاح شحادة (1952–2002)

أسس جهازاً عسكريا حمل اسم "المجاهدون الفلسطينيون"

قبل تأسيس حماس بثلاث سنوات

اغتالته إسرائيل في يوليو 2002 بغارة جوية



إسماعيل أبو شنب (1950–2003)

أحد أبرز مؤسسي وقياديي حركة حماس

عينه مؤسس حماس أحمد ياسين نائبا له

قتل بعد استهداف سيارته

بخمسة صواريخ في أغسطس 2003



أحمد ياسين (1936–2004)

الأب الروحي و مؤسس حركة حماس

استهدفته إسرائيل في مارس 2004

بثلاث صواريخ أثناء خروجه من أحد مساجد غزة



عبد العزيز الرنتيسي (1947–2004)

تولى قيادة حركة حماس

بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين

اغتالته إسرائيل في أبريل 2004

بصاروخ استهدف سيارته



سعيد صيام (1959–2009)

وزير الداخلية في أول حكومة لحماس في غزة

ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني

اغتالته إسرائيل في يناير 2009



أحمد الجعبري (1960–2012)

نائب القائد العام لكتائب القسام

كان المطلوب رقم واحد لإسرائيل

وحاولت اغتياله أربع مرات

حتى نجحت باغتياله في نوفمبر 2012



رائد العطار (1974–2014)

قائد لواء رفح و مهندس أنفاق غزة

لقبته إسرائيل بصائد الجنود

اغتالته في أغسطس 2014