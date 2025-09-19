وزير إسباني: اتوقع أن تكون هناك أغلبية مؤهلة في الاتحاد الأوروبي لفرص عقوبات على إسرائيل

logo
شاب الجيزة
فيديو

شبه فاقد للوعي.. ما قصة شاب الجيزة المخمور في مصر؟ (فيديو)

هاني رعد
هاني رعد

شاب مجهول الهوية عُثر عليه في أحد شوارع محافظة الجيزة، يتلوى على الأرض في حالة تُشبه فقدان الوعي، فيما قال البعض إنه في حالة سُكر هستيرية، فيما حاول المارة إيقاظه برشه بكميات من المياه.

أخبار ذات علاقة

أحد أفراد الشرطة المصرية

قتل زوجته وألقى جثمانها للكلاب الضالة في الجيزة

بعض المنصات المحلية، من بينها شبكة "رصد"، زعمت أن الشاب يعاني من آثار مخدر، بينما لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجهات المختصة بشأن حالته.

 تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت انتشار المخدرات بأنواعها في مصر، ووجهت اللوم لمن وثق الفيديو دون تقديم إسعاف عاجل أو استدعاء الجهات الصحية الملائمة، في حين أثارت هذه الحادثة جدلا واسعا حول الحدود بين ما يُعرض من مشاهد على الإنترنت وما يترتب عليه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية في التعامل مع الأشخاص في حالات طوارئ.

أخبار ذات علاقة

الفنانة أنغام

جثة متحللة في الجيزة.. تفاصيل صادمة عن وفاة قريب أنغام

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC