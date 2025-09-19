شبه فاقد للوعي.. ما قصة شاب الجيزة المخمور في مصر؟ (فيديو)

شاب مجهول الهوية عُثر عليه في أحد شوارع محافظة الجيزة، يتلوى على الأرض في حالة تُشبه فقدان الوعي، فيما قال البعض إنه في حالة سُكر هستيرية، فيما حاول المارة إيقاظه برشه بكميات من المياه.

بعض المنصات المحلية، من بينها شبكة "رصد"، زعمت أن الشاب يعاني من آثار مخدر، بينما لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجهات المختصة بشأن حالته.

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت انتشار المخدرات بأنواعها في مصر، ووجهت اللوم لمن وثق الفيديو دون تقديم إسعاف عاجل أو استدعاء الجهات الصحية الملائمة، في حين أثارت هذه الحادثة جدلا واسعا حول الحدود بين ما يُعرض من مشاهد على الإنترنت وما يترتب عليه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية في التعامل مع الأشخاص في حالات طوارئ.