بالزي العسكري.. هل اختار نعيم قاسم المواجهة مع الدولة اللبنانية؟ (فيديو إرم)

بدلة عسكرية.. ظهور غير معتاد، ورسالة مشفرة لكل اللبنانيين.. سلاح الحزب باقٍ، والقيادة لن تتراجع.. في لحظة واحدة أصبح المشهد اختبارًا حقيقيًا للدولة اللبنانية، وسؤال يفرض نفسه بقوة: هل اختار نعيم قاسم المواجهة مع الدولة؟

الزي العسكري لم يكن مجرد رمز، وفق مراقبين، بل إعلان تحدٍ صريح بعد الشكوى الجزائية المقدمة ضده من نواب وشخصيات سياسية..

قاسم، الذي سبق وهدد بأن أي خطوة نحو نزع سلاح حزبه قد تؤدي إلى "فتنة وحرب أهلية"، أعاد التأكيد على تمسكه بالسلاح باعتباره "روح المقاومة وعز لبنان، على حد وصفه.

ظهوره جاء في توقيت حساس، بعد قرار مجلس الوزراء حصر السلاح بيد الدولة، في رسالة تحدٍ واضحة.. الحزب لن يخضع لأي ضغوط، ولن يتخلى عن سلاحه، حتى لو وضعه ذلك في مواجهة مباشرة مع مؤسسات الدولة.

هذا الظهور يحمل أكثر من معنى.. رسالة مزدوجة، الأولى للقضاء اللبناني الذي استلم الشكوى، والثانية للشارع وبيئة الحزب، في الوقت نفسه، ترسل رسائل لطهران وواشنطن بأن أي نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية لن يبدأ قبل الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار.

توقيت ظهور قاسم بهذا الشكل يضع لبنان أمام معادلة دقيقة.. هل يستطيع القضاء مواجهة رجل يمثل رأس حربة لمشروع إقليمي داخل لبنان، أم أن خطاب التحدي يعكس واقعًا جديدًا للحزب بعد خسارة قادته وانكسار صورته في الحرب الأخيرة؟

الرسالة وفق مراقبين واضحة.. نعيم قاسم اختار المواجهة الرمزية بداية مع الدولة، محميًا بسلاح حزبه وبيئته، ومع ذلك يواجه خطر تآكل الدعم الشعبي إذا استمرت بيئة الحزب في الشعور بالخذلان والفشل..

لبنان اليوم أمام مفترق طرق: إما مواجهة مفتوحة أو تسوية، وبينهما يبقى ظهور قاسم بالبدلة العسكرية رمزًا لتحدٍ جديد ومواجهة مفتوحة للدولة.