هل تنهي قمة بوتين وترامب حرب أوكرانيا بصفقة تبادل أراضٍ؟ (فيديو إرم)

تخيّلوا حربًا تنتهي بخريطة جديدة… لا عبر نصرٍ كاسح، بل عبر تبادل أراضٍ على طاولة قمة مرتقبة، قريباً، بين ترامب وبوتين.فهل هي صفقة سلام؟ أم بابٌ لمشاكل أكبر؟

تقارير أمريكية تتحدث عن مقترح: وقف إطلاق نار، مع ترسيم واقع السيطرة الروسية على أجزاء من: دونيتسك، ولوغانسك، وزابوريجيا، وخيرسون، إضافةً إلى القرم التي ضمّتها موسكو، العام 2014، مقابل تجميد القتال.

في المقابل ترفض كييف أي تنازل سيادي قبل وقف شامل وغير مشروط.

صيغة "تأجيل الوضع القانوني" لعقود (49 أو 99 عامًا) مع تخفيف/رفع عقوبات عن روسيا، تُطرح في الكواليس كمخرَج مرحلي، لكنّها شديدة الحساسية سياسيًا داخل أوكرانيا والغرب.

الخريطة ليست باتجاهٍ واحد: خلال عامي 2024 و2025، نفّذت أوكرانيا توغلات داخل كورسك وبلغورود داخل الأراضي الروسية، وسيطرت على قرى ومناطق محدودة لفترات متباينة،

وزيلينسكي أكّد، علنًا، نشاط قواته داخل بلغورود هذا العام.

هذا الأمر يُعقّد أي حديث عن “مقايضة”، وقد يفتح نقاشًا حول مناطق داخل روسيا أيضًا وليس فقط داخل أوكرانيا.

فهل تقود “خريطة تبادل الأراضي” إلى صمت المدافع… أم إلى تثبيت سوابق حدودية ستشتعل لاحقًا؟ وهل تشمل أي مقايضة مناطق داخل روسيا كما تشمل مناطق داخل أوكرانيا؟ الإجابات في تفاصيل الصفقة… إن وُلدت أصلًا