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قرود هاربة تتسبب بكارثة كهربائية
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قرود هاربة تتسبب بكارثة كهربائية في معبد هندي

مرح جنبلاط
مرح جنبلاط
28 يوليو 2025، 10:59 م

في لحظة خاطفة، تحولت أجواء الطقوس والعبادة خارج معبد بولاية أوتار براديش الهندية إلى فوضى قاتلة بعدما قفزت مجموعة من القرود على سلك كهربائي، فتسبب انقطاعه بسقوطه فوق سقيفة معدنية وسط الحشود.

الصدمة الكهربائية أصابت العشرات، وصرخات الذعر أطلقت موجة هلعٍ اجتاحت المكان. وبحسب السلطات، لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 19 آخرون، بعضهم تعرض لصعق مباشر، وآخرون أصيبوا خلال التدافع العشوائي.

وقعت الحادثة عندما كان المعبد لا يزال يعج بالزائرين، فقد أكد مسؤولون أمنيون أن الحادث بدأ بانقطاع السلك، لكن الذعر كان القاتل الحقيقي.

هذه الحادثة المؤلمة ليست الأولى، فقد شهدت الهند حوادث مشابهة في تجمعات دينية سابقة، كان أبرزها تدافع يناير الماضي في أكبر مهرجان هندوسي، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصًا في الولاية ذاتها.

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