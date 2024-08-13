



في ضوء التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا يتصاعد الحديث حول من يمكن أن يخلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وفي هذا السياق فإن الاستخبارات الروسية تكشف عن مرشح غير متوقع قد يكون في أعين واشنطن الشخصية المثلى للمرحلة المقبلة

إنه أرسين أفاكوف وزير الداخلية الأوكراني السابق .

و وفقاً لبيان المكتب الصحفي لجهاز الإستخبارات الروسية "يجري الآن بحث هذه المسألة مع قادة أحزاب معارضة أوكرانية رائدة و مع عدد من النواب المؤثرين في البرلمان الأوكراني من الحزب الحاكم ..

و زعم الجهاز الروسي بأن "الإدارة الأمريكية تخطط لاحقًا لشن حملة إعلامية قوية لتشويه سمعة زيلينسكي من أجل إجباره على ترك منصبه"

فحالة عدم الرضا عن زيلينسكي تتزايد بين النخبة الأمريكية، وفي كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أصبحت أصوات أولئك الذين يعبرون عن شكوكهم بشأن الإنفاق المستهدف لمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي تتلقاها كييف مسموعة على نحو متزايد.. وفق الرواية الروسية

فماذا نعرف عن أرسين أفاكوف الذي تتحدث عنه المخابرات الروسية؟

شكّل أفاكوف إحدى الشخصيات الأكثر نفوذاً وإثارةً للجدل في أوكرانيا.. برز في خاركوف كرئيسٍ لإدارة الدولة الإقليمية بين عامي 2005 و2010 لكن مسيرته لم تكن خالية من التحديات فقد وجد نفسه في المنفى السياسي بإيطاليا في 2011، هارباً من ضغوط الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش.

عاد إلى أوكرانيا بعد عام ليدخل البرلمان كنائب ويصبح أحد أبرز قادة المعارضة الأوكرانية و في 27 من فبراير 2014 وافق البرلمان الأوكراني على تعيين أفاكوف وزيرًا للداخلية في أوكرانيا.

و بمبادرة من أفاكوف تم إنشاء الحرس الوطني لأوكرانيا وكتائب المتطوعين في عام 2014 التي قادت عملية اقتحام مبنى إدارة الدولة الإقليمية في خاركوف، الذي استولى عليه الانفصاليون والمسلحون من الاتحاد الروسي.

شغل أفاكوف منصب وزير الداخلية حتى 15 من يوليو 2021 وكان عضوًا في 5 حكومات أوكرانية.