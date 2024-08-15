

الجنرال الأكثر تمرسًا وخبرة في أوكرانيا، هكذا وصفه زيلنسكي، فمن هو ألكسندر سيرسكي رئيس القوات المسلحة الأوكرانية، الذي عُيّن، في شباط 2024، خلفًا لفاليري زالوجني، وصدح اسمه بقوة بعد أحداث كورسك.

سيرسكي من مواليد العام 1965، عُيّن كنائب أول لرئيس مركز القيادة الرئيس للقوات المسلحة الأوكرانية العام 2013، وأدى دورًا بارزًا في العمليات التي انطلقت العام 2014، بعد الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم، تدرَّج في سلسلة الهرم العسكري في أوكرانيا، حتى أصبح قائدًا للقوات البرية في الجيش الأوكراني منذ العام 2019، قبل أن ينال لقب "بطل أوكرانيا" بعد أن تولَّى قيادة الدفاع عن كييف خلال الأسابيع الأولى من الحرب مع الجيش الروسي، وهو أعلى تكريم، وأرقى وسام في البلاد.

وفي مسار الحرب ضد روسيا، كان "سيرسكي" العقل المدبر وراء الهجوم المضاد المفاجئ لأوكرانيا في خاركيف العام 2022، والذي أدى إلى تحريرها، لم يكن يحظى بشعبية كبيرة بين جنوده بحكم وصفه بالجزار والمغامر، الذي وصل المنصب في وقت كانت القوات الأوكرانية فيه منهكة بعد عامين على الصراع، لكنه، الآن، ينال إعجاب من حوله، حيث أثبت أنه يستحق لقب الجنرال الماكر.

لعب "سيرسكي" على أسرار العمل العسكري السوفيتي وتكتيكاته في منظومة عمله، حيث تلقّى تعليمه العسكري في مدرسة القيادة العسكرية العليا في موسكو، وبات قائدًا يتخذ من اللامركزية في قيادة الكتائب والجنود سلاحًا أنجح تحركات أوكرانيا، واستنزف الروس، ما جعل العديد من انتصارات أوكرانيا في الحرب تُنسب لمرونة تعامله مع كل تصعيد.