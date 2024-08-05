فعلها طلاب بنغلاديش، مطيحين بحكم أطول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد..

الشيخة حسينة واجد تغادر العاصمة دكا، والمتظاهرون يقتحمون مقر الرئاسة في مشهد تاريخي.

قرابة 100 قتيل في يوم واحد، هي أعلى إحصائية شهدتها المظاهرات التي انطلقت قبل أسابيع احتجاجا على نظام حصص الوظائف الذي ميز أهالي المحاربين القدامى على غيرهم فيما يخص الوظائف المتاحة والأجور الممنوحة، في بلاد كسر دينها الخارجي العام الماضي عتبة الـ100 مليار دولار لأول مرة في تاريخه..

وصل عدد قتلى المحتجين على الحكم فيها إلى 300 قتيل ومئات الإصابات في غضون أسابيع فقط، قبل أن يسفر عن استقالة لم تطل، سبقها كلام نجل رئيسة الوزراء ساجيب وازد جوي عبر فيديو من أمريكا، حث فيه قوات الأمن على منع أي استيلاء على الحكم، لكن يبدو أن الأوان قد فات.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مصادر مقربة من رئيسة الحكومة، فإن حسينة غادرت دكا بطائرة هليكوبتر مع شقيقتها غونو بهابان، ولم يسمح لها جنون الاحتجاجات حتى بتسجيل خطاب.

ووفق صحف محلية، فإنها توجهت إلى الهند، بينما تجري المؤسسات العسكرية حاليا محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة، وفق خطاب قائد الجيش، الذي ظهر بكلمة مستعجلة مدينا عمليات القتل ومطالباً الشعب بوضع ثقته الكاملة في الجيش.