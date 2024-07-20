لا تتحرك عين الجيش الروسي عن دونيستك، الذي يسعى لأن تكون تحت قبضته خلال أشهر قليلة، وفي جديد استغلال نقص العدة والعتاد والأفراد الأوكراني، تقدم روسي قضمت فيه القوات الروسية كيلومترات هامة ووسعت نفوذها مسيطرة على عدة بلدات وقرى في مقاطعة دونيتسك.

بروغرس، وريفكا وأوروزني، وأخيرا إيفانوداريفكا، بلدات باتت تحت سيطرة الجيش الروسي بدونيستك والأخيرة منها تبعد فقط 8 كيلومترات عن مدينة سيفرسك، التي شهدت أعتى المعارك مع بداية الحرب عام 2022، في وقت تحاول فيه روسيا استغلال فجوة أوكرانية تنتظر وعود أمريكا بعشرات مليارات الدولارات، إذ إن تقدما كبيرا ومنذ أسابيع لروسيا، ستختصر فيه ما قد يترتب على المرحلة المقبلة بعد وصول المد الغربي لأوكرانيا.

توسعات روسيا ميدانيا تأتي على أكثر من جبهة، لكن على رأسها مقاطعة دونيستك، أو مربط فرص الصراع حاليًّا، حيث تحشد القوات الروسية ما استطاعت من عتاد هناك لاستعادة المدينة بأقرب وقت، في تصعيد قال بيان الجيش الروسي إنه خلّف أكثر من 10 آلاف قتيل أوكراني خلال أسبوع، فضلا عن تدمير أكثر من 40 مسيّرة ومركبة و7 دبابات، وفق أرقام روسية.

تراجع ميداني أوكراني بانتظار وصول الدعم، لكن ماذا لو احتاجت المساعدات أشهرا طويلة؟ تماما كما هو مُتوقع وفق مراقبين يؤكدون بأن طائرات أف 16 على سبيل المثال قد لا تصل أوكرانيا هذا الصيف، كما أن المساعدات ربما ستكفي عاما أو عاما ونصف، وستخسر أوكرانيا في هذه المدة ما يقارب 200 ألف جندي، وفق التقديرات الروسية.