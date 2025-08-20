رومانسية استثنائية.. مزارع أمريكي ينقش عرض زواج في حقل ذرة ضخم (فيديو إرم)

تحول حقل ذرة إلى لوحة رومانسية استثنائية بعدما أمضى المزارع الأمريكي تيم سوليفان شهورا في تخطيط مفاجأة لصديقته من خلال نقش عبارة "هل تتزوجيني يا كارولين؟" على شكل متاهة داخل الحقل الذي تتجاوز مساحته أكثر من 13 فدانا بولاية أوهايو الأمريكية ..

وفي يوم المفاجأة اصطحب سوليفان كارولين في رحلة هليكوبتر، مدعيًا رغبته في تعلم الطيران، وعندما حلقا فوق المزرعة، ظهرت الرسالة بوضوح بين الزهور واليقطين، حيث كان سوليفان يشعر قبل الموعد بتوتر شديد من تحليق طائرات أو مروحيات أخرى فوق الحقل والتقاط صورة وإفساد الخطة.

استغرق التخطيط هذه المفاجأة مع فريق من المهندسين والمزارعين، حيث تم استخدام تكنولوجيا متطورة لتنفيذ التصميم بدقة أما العروس كارولين، التي تعمل في شركة زراعية منافسة فقد أثنت على الجهد المذهل وقالت: "توقعت شيئًا مميزًا، لكن ليس بهذا الحجم" حيث يخطط الزوجان للزواج في صيف 2026، في حين سيتم فتح المتاهة للجمهور في الخريف القادم.