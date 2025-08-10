"عاصفة غضب" جماهيرية توقف صفقة لاعب إسرائيلي في ألمانيا (فيديو إرم)

عاصفة غضب جماهيرية تطيح بصفقة لاعب إسرائيلي مع ناد ألماني.. فما القصة؟

في خطوة لافتة، تراجع نادي فورتونا دوسلدورف الألماني عن التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي شون فايسمان، وسط ضغوط قوية من جماهير النادي.

السبب.. منشورات مثيرة للجدل نشرها اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالحرب في غزة، وتحرض على إبادة القطاع، تضمنت تصريحات استفزازية أثارت غضب المشجعين.

فايسمان، الذي خضع للفحص الطبي مع الفريق، حذف منشوراته واعتذر لاحقا، مبررا تصرفه بأنه نتيجة "حماس اللحظة".. لكن الجماهير لم تتقبل الأمر، وأطلقت عريضة إلكترونية طالبت النادي برفض الصفقة.

وفي نهاية المطاف، النادي رضخ لغضب جمهوره وقرر النادي الانسحاب من التعاقد، مؤكداً أن قيم النادي ومبادئه أهم من أي صفقة.