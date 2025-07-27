بغداد تشتعل.. جرحى واعتقالات باشتباكات بين الأمن ومسلحين (فيديو إرم)

اقتحام مسلح واشتباكات عنيفة ودماء تسيل داخل مؤسسة رسمية يفترض أن تكون في مأمن من الفوضى..

يبدو أن العاصمة العراقية عادت لتتنفس التوتر من جديد بعدما تحولت دائرة حكومية إلى ساحة معركة بين قوات الأمن وفصيل مسلح، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة 15 عنصراً على الأقل بينهم ضباط في الشرطة الاتحادية.

ما إن بدأ صباح 27 من يوليو باجتماع إداري روتيني في إحدى دوائر وزارة الزراعة بعد مباشرة مديرها الجديد سرعان ما انقلب إلى لحظات رعب، وفقاً لوسائل إعلام محلية، حين اقتحمت مجموعة مسلحة المبنى وسط ذهول الموظفين الذين سارعوا إلى الاستغاثة بالأمن..

لكن وصول الشرطة لم يكن نهاية الفوضى بل بدا وكأنه شرارة جديدة، فقد استُقبلت القوات بوابل من الرصاص المباشر، ما أدى إلى جرح عدد من عناصرها.

وزارة الداخلية وفي بيان لها أعلنت القبض على 14 مسلحاً تورطوا في العملية، مؤكدة أن “هيبة الدولة خط أحمر”. في الوقت ذاته أطلقت القوات الأمنية عمليات تمشيط واسعة في منطقة الحادث لتعقب الفارين من المجموعة المسلحة وسط إشراف مباشر من القيادات العليا.

ولم تكد العاصمة تلتقط أنفاسها حتى توالت الأنباء عن إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة إلى شرقي بغداد، فيما تطوق قوات الأمن حالياً عدداً من مقار الفصائل المسلحة في منطقة الدورة.

الاشتباكات تأتي على وقع توترات أمنية متصاعدة، خاصة بعد حادثة إطلاق نار مماثلة وقعت في ميسان قبل أيام خلال محاولة تنفيذ أوامر قبض قضائية.