"الحمى النزفية".. آفة تهدد العراق ولا لقاح واقيا (فيديو إرم)

في أحدث إحصائية، أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الحمى النزفية إلى 42 وفاة من بين 296 إصابة مؤكدة منذ مطلع 2025.

وقد سُجلت غالبية الحالات في محافظة "ذي قار"، حيث تم تأكيد 114 إصابة مع تسجيل 11 وفاة، في منطقة ريفية تعتمد على تربية الماشية، مثل: الأبقار، والماعز، والجاموس.

متحدث الوزارة سيف البدر، أكد أن كافة الفئات السكانية معرضة للإصابة إذا لم تُتخذ التدابير الوقائية اللازمة عند التعامل مع الحيوانات.

ومن جانبها، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الحمى تنقل إلى الإنسان عبر لدغات حشرة القراد أو ملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة أثناء الذبح أو بعده مباشرة، بينما لا يوجد حتى الآن لقاح للوقاية من هذا الفيروس بالنسبة للحيوان أو الإنسان.