تيار الموت يبتلع بطلًا.. جدّ عراقي يفقد حياته أثناء إنقاذ حفيديه

في لحظة بطولية لا تُنسى، ضحى رجل مسن بنفسه لينقذ حفيديه من الغرق في نهر الزاب، بقضاء الدبس شمال غربي كركوك. كان التيار قويًا جدًا، جرف الشابين أثناء سباحتهما، فانطلق الجد إلى الماء دون تردد لإنقاذهما.

نجح في سحبهما إلى الضفة بأمان، لكن التيار الجارف كان أقوى منه في طريق العودة، ففشل في النجاة. بدأت فرق الشرطة النهرية والإنقاذ عمليات البحث التي استمرت 24 ساعة حتى تمكنت من انتشال جثته.

الحادثة تركت أثرًا عميقًا في نفوس الجميع، ومثلت صورة حية لتضحية الإنسان من أجل أحبائه، كما أكدت على خطورة السباحة في مناطق غير آمنة. وتواصل فرق الإنقاذ حملاتها التوعوية لتحذير الناس من المخاطر، ساعية لحماية الأرواح من مآسٍ مماثلة.