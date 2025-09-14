"وجه مائل وفم متدل".. هل تعرض ترامب لسكتة دماغية؟ (فيديو إرم)

بوجه مائل وفم متدل عاد السؤال عن حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحية إلى ”المربع الأول“..

صور التقطت في مراسم إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر أيلول في البنتاغون، أثارت موجة من التكهنات عن ”سر خفي“ قد يقلب كواليس مركز صناع القرار في واشنطن.

بعض المشاهد ومقاطع الفيديو التي التُقطت خلال المناسبة، أظهرت فم ترامب مائلاً من جهة اليمين، في حين بقي قادراً على تحريك ذراعه اليمنى ورفعها بالتحية العسكرية، وهو ما زاد من صعوبة تحديد السبب الطبي وراء هذه الأعراض.

لكن ملاحضة أن الجانب الأيمن من وجه ترامب بدا مترهلاً بشكل غير معتاد، فتح الباب أمام تكهنات وتحليلات عن الحالة الصحية للرئيس وسط مزاعم بأنها علامة على إصابة بجلطة أو إصابة بأعصاب الوجه.

وبرزت صحة الرئيس الأمريكي كمصدر للقلق مؤخرا بعد ظهور علامات واختلاف بلون الجلد على يديه، وهو ما سبق للبيت الأبيض أن عقب عليه، قائلا إن ترامب خضع بالفعل لفحص بسبب تورم في ساقيه وتم تشخيص إصابته بأنها قصور وريدي مزمن.

وضمن خانة ”غير المقلقة“ صنف طبيب البيت الأبيض الحالة السابقة بوصفها حالة شائعة، خاصة لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، لكن صورة ”الفم المائل“ قد تضرب بهذه التبريرات عرض الحائط وترفع من حالة الشك بما هو قادم لحالة الرئيس الصحية.