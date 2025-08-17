logo
رسالة مؤثرة.. ماذا طلبت ميلانيا ترامب من بوتين في قمة ألاسكا؟

توفيق الناصري
توفيق الناصري
17 أغسطس 2025، 4:06 ص

في تحرك غير متوقع من خلف الكواليس، دخلت ميلانيا ترامب على خط واحدة من أكثر قضايا الحرب في أوكرانيا إيلاماً: الأطفال المختطفون.

وكشفت مصادر في البيت الأبيض أن السيدة الأمريكية الأولى وجهت رسالة شخصية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلّمها دونالد ترامب بنفسه خلال لقائهما في ألاسكا.

الرسالة تناولت قضية الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم قسرًا إلى روسيا، وهي قضية تصفها كييف بأنها "جريمة حرب" تنتهك القانون الدولي.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبّر عن شكره لميلانيا، واعتبر مبادرتها عملاً إنسانياً نبيلاً.

في المقابل، تقول موسكو إن عمليات النقل حمايةٌ للأطفال.

ورغم القمة التي استمرت ثلاث ساعات، لم يحقق اللقاء أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، بينما تبقى معاناة الأطفال عنواناً مؤلماً للصراع.

