بعد ترشيحه لجائزة نوبل للسلام.. ترامب يطالب بـ"دخول الجنة" (فيديو إرم)

حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحزب الجمهوري في مجلس النواب، يرشحونه لجائزة نوبل للسلام في ظل جهوده لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

النائب آندي أوغلز، الجمهوري عن ولاية تينيسي، حمل رسالة إلى لجنة نوبل، إلى جانب النائب مارلين ستوتزمان، الجمهوري عن ولاية إنديانا.

اعتبر النائبان ترشيحهما لترامب، كونه صانع سلام على جبهات متعددة، كان آخرها قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثمّ لقاؤه مع القادة الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

النائبان كتبا في رسالتهما، "إن قيادته الحاسمة في إبرام اتفاقيات دبلوماسية تاريخية، وتهدئة النزاعات العالمية، والسعي الحثيث للتوصل إلى حلول سلمية لبعضٍ من أكثر نزاعات العالم تعقيدا، قد أدت، ولا تزال، إلى عالم أكثر سلاما".

أوغلز قال إنه "بفضل قيادة الرئيس ترامب، يعيش اليوم عدد أكبر من الناس، وهناك حروب أقل في العالم من ذي قبل".

بينما وصف النائب الآخر ستوتزمان، ترامب بأنه "رئيس السلام"، وأنه "لا يوجد أحد على هذا الكوكب يستحق جائزة نوبل لهذا العام أكثر منه".

لكن ترامب كعادته خرج عن المألوف، ويريد الوصول إلى ما هو أبعد من "نوبل للسلام"، فهو "يريد الجنة" إذا نجح في إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي ظن في البداية أنها ستكون أسهل الحروب، لكن "اتضح أنها الأصعب من بين الـ7 حروب التي أنهاها"، وفق قوله.

صحيفة "إندبندنت"، أشارت إلى أن ترامب عازم على التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا، إن لم يكن من أجل العالم، فمن أجل نفسه، فهل ينجح ترامب في "الوصول إلى الجنة" وإنهاء "أصعب الحروب"؟، وفق تعبيره.