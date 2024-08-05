جبهات مقاطعة دونيتسك هي إحدى الجبهات الرئيسة الخمس، التي تدور فيها المعارك بشرق أوكرانيا، حيث يتركز القتال الآن في وسط دونيتسك، وغاية الجيش الروسي الوصول إلى مدينتي كوستانتنيفكا وبكروفسك.

ومن أجل الوصول إلى كوستانتنفكا الإستراتيجية من المحور الشرقي، تشن القوات الروسية هجومها تجاه تشاسيف يار، كما تهاجم من المحور الجنوبي تجاه كوستانتنفكا ومدينة تورسك، وبدأت اقتحامها ووصلت إلى أطرافها الجنوبية.

وقد نشهد، خلال الساعات المقبلة، عملية اقتحام وسط مدينة تورسك، بغية السيطرة عليها وتمهيد الطريق للتقدم شمالاً نحو مدينة كوستانتنفكا، وبالتالي السيطرة على كامل إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا.