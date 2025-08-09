حريق مروع بمسجد قرطبة.. قرون من التاريخ تنجو بأعجوبة

لحظات كادت أن تتحول إلى كارثة تاريخية. حريق مفاجئ اندلع داخل مسجد قرطبة الشهير، الذي تحول لاحقًا إلى كاتدرائية ويُعد من أهم معالم الأندلس في جنوب إسبانيا. النيران تصاعدت من داخل المبنى، ما أثار الذعر محليًا وعالميًا، خاصة أنه موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو ويزوره نحو مليوني سائح سنويًا.

رجال الإطفاء تدخلوا بسرعة وتمكنوا من السيطرة على الحريق الذي اشتعل بسبب جهاز كهربائي لكنس الأرض. رئيس بلدية قرطبة أكد أن التدخل السريع حال دون كارثة أكبر.

هذا الصرح المعماري يعود تاريخه إلى القرن الثامن، حين بناه الأمير عبد الرحمن الداخل، قبل أن يتحول إلى كاتدرائية عام 1236. حادثة أعادت للأذهان حريق نوتردام، وأيقظت المخاوف على التراث العالمي.