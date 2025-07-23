"القاتل المبتسم".. لحظات مرعبة تُوثق قتل شابة بدم بارد في بريطانيا (فيديو)

في مدينة برادفورد البريطانية، وقعت جريمة أثارت الرأي العام، أمام أعين المارة وكاميرات المراقبة، طعن شاب زوجته 26 طعنة وغادر موقع الجريمة وكأن شيئاً لم يكن..

وفق ما ورد في الصحف الأجنبية فقد هربت كلسوما أكتور من زوجها الذي كان يعنفها ولجأت إلى ملجأ للخدمات الاجتماعية لحماية نفسها وطفلها، لكن الزوج الذي يعرف بسلوكه القهري وسيطرته المرضية تعقب زوجته عبر تطبيق تتبع الموقع في هاتفها، أرسل لها رسائل تهديد وابتكر حيلة خبيثة لخداعها أوهمها فيها أن طفلهما الرضيع بحاجة إلى موعد طبي تزامناً مع نشره منشورات كاذبة على "فيسبوك" يدعي فيها أنه في إسبانيا.

كلسوما وقعت في الفخ ووجدت نفسها أمام حبيبور ماسوم "القاتل المبتسم" الذي أنهى حياتها بعدما رفضت الصلح في مشهد يشبه مشاهد أفلام الرعب حيث تم اعتقاله لاحقا وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بجرائم القتل، والاعتداء، والتهديد بالقتل، والمطاردة..