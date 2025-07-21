بريطانيا تحت غزو الخنافس.. أسراب مرعبة تجتاح المدن (فيديو إرم)

شهدت مدن بريطانيا غزواً مفاجئاً لملايين الدعاسيق "الخنافس الحمراء المرقطة"؛ ما أجبر الآلاف على الاحتماء داخل سياراتهم ومنازلهم.. فالشواطئ تحوّلت إلى كابوس حي بعدما غطّت الحشرات كل شيء من المظلات إلى الطعام وحتى عربات الأطفال حتى مباراة كريكت بين إنجلترا والهند توقفت مؤقتاً بعد تدخّل الحشرات وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

الخبراء يرجّحون أن موجة الحر الشديدة التي بلغت 34.7 درجة مئوية سرّعت تكاثر هذه الخنافس.. ومع تراجع أعداد حشرات المن التي تعتبر غذاءها الأساسي اندفعت الدعاسيق نحو المدن الساحلية بحثاً عن طعام جديد.

ورغم الفوضى دعا علماء البيئة إلى "الاحتفاء" بالدعاسيق مؤكدين أنها غير ضارة وتساعد في مكافحة الآفات طبيعياً.. لكن القلق لا يتوقف هنا إذ يحذّر الخبراء من موجة جديدة من "الدبابير العملاقة" مع أعشاش ضخمة قد تظهر قريباً.

مواقع التواصل اشتعلت بمقاطع لافته بينها فيديو لامرأة تغطيها الدعاسيق بالكامل مع تعليق ساخر "صيف بريطانيا.. صار لحكايات الحشرات فقط".